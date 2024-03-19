Kırklareli'nde aranan 23 hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 23'ü hükümlü 49 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hükümlüler cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 23'ü hükümlü 49 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 49 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.