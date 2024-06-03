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Kırklareli'nde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta bir bina yıkıldı ve ekipler enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtardı.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği meydana gelen depremde bir bina yıkıldı.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, askeriye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler enkazda kalan 10 kişiyi kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, olası depremlere karşı hazırlandıklarını söyledi.

Depremin saatinin olmadığını ifade eden Akgöl, bu tür tatbikatların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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