Kırklareli'nde Apartmanda Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Apartmanda Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda dairede hasar meydana gelirken, apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kırklareli'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karakaş Mahallesi Orta Sokak'ta bir apartmanın 2. katındaki daireden duman çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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