Kırklareli'nde Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Kırklareli'nin çeşitli bölgelerinde çıkan anız yangınları, itfaiye ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlar nedeniyle 2 bin dekar tarım alanı zarar gördü.

Kırklareli'nde 3 ayrı bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kızılcıkdere köyü, Vize ilçesinin Soğucak ile Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köylerinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köyünde çıkan yangında bir ağıl zarar gördü.

Yangınlarda 2 bin dekar tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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