Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde anız yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Karahıdır Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına TOMA da müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karahıdır Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title