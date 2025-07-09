Kırklareli'nde Anız Yangını Ormana Sıçradı

Kırklareli'nde Anız Yangını Ormana Sıçradı
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Kırklareli'nin Yündalan köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına bölgedeki itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.

Tarım arazisi, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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