Kırklareli'nde Anaokulu Öğrencileri Tarihi Çeşmeleri Resmetti

Kırklareli'nde Anaokulu Öğrencileri Tarihi Çeşmeleri Resmetti
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Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri, tarihi çeşmelerin resimlerini boyadı. Etkinlik, çevre bilincini artırmayı ve çocuklara kentlilik bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri, kentte çeşitli dönemlerde inşa edilen tarihi çeşmelerin resimlerini boyadı.

Kırklareli Kent Konseyi, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEMA İl Temsilciliği işbirliğinde Çevre Haftası kapsamında Şevket Dingiloğlu Parkı'nda "10 Okul, 10 Çeşme, Kentimizi Tanıyor, Tarihimizi Resmediyoruz" etkinliği düzenlendi.

Park içerisinde oluşturulan alanlarda yaklaşık 200 anaokulu öğrencisi, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca tescillenerek Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları Listesi'nde yer alan Kayyumoğlu, Paşa, Kara Umur, Kuru Paşa, Kapan, Hapishane, Kocahıdır, Gerdanlı, Kadı Ali ve Büyük Cami çeşmelerinin resimlerini boyadı.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara kentlilik bilinci kazandırmak, tarih ve kültür bilinci edindirebilmek, çevresel koşulları alanda gözlemlemelerini sağlamak amacıyla etkinliğin yapıldığını söyledi.

Etkinlik öncesi program paydaşları arasında yer alan Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin kentte tarihi çeşmeleri ve yakınlarındaki anaokullarını belirlediğini ifade eden Ertaş, anaokulu öğrencilerine çeşmelerin tarihlerinin anlatıldığını belirtti.

Program kapsamında öğrencilere tarihi çeşmelerin görsellerinin verilerek hayallerine göre boyamalarını sağladıklarını anlatan Ertaş, "Bu etkinlik öncesi öğrencilerimize çeşmelerin tarihleri anlatıldı. Öğrencilerimize çeşmelerin görselleri verildi ve oradan aldıkları izlenimlerle her okul kendi alanındaki gezdiği gördüğü çeşmeyi akıllarında kalanlarıyla burada resmetmesini istedik. Çevre bizim ve genç yaşta çocuklukta bu bilinci kazandırmak çok önemli. Bir şeyleri yıkıldıktan sonra geri kazanamıyoruz. Önemli olan yıkmadan eski haliyle muhafaza edebilmek ve tarihimize sahip çıkabilmek." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da öğrencilerin boyadıkları resimleri inceleyip bir süre sohbet etti.

Daha sonra TEMA Kırklareli Temsilciliği tarafından oluşturulan pankarta boya baskısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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