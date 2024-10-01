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Kırklareli'nde Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeyi Ziyaret Etti

Kırklareli'nde Anaokulu Öğrencileri İtfaiyeyi Ziyaret Etti
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Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yangın söndürme ekipmanları tanıtıldı ve öğrenciler yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kırklareli'nde ulusal kanser tarama programı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya gelen öğrencilere, yangın söndürme kaza kırım ekipmanları tanıtıldı.

Öğrencilere tatbikat alanında, yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verildi.

Ziyarette bazı öğrenciler itfaiye araçlarından su sıktı.

Ulusal kanser tarama programı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde ulusal kanser tarama programı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatma Akyüz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıda, kanser tarama çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, kanser tarama faaliyetlerinin arttırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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