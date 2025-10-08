Haberler

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende sporcular gösteriler yaptı. İl Müdürü Babuşcu, sporcu sayısının arttığını vurgulayarak vatandaşları spora davet etti.

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, yaptığı konuşmada kentteki sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Babuşcu, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Programa Vali Uğur Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
