Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen törende sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Demokrasi Gençlik Tören Emrah Spor

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

 Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord erişim engeli gelecek mi? BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak? Saydamlar Catering sahibi kim? Saydamlar Catering domuz eti açıklaması Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İncel kimdir? İnceller kime deniyor? İncel ne demek, açılımı ne? Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.