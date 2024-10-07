Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi
Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen törende sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.