Kırklareli'nde Amatör Balıkçılara Denetim

Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde baraj gölleri ile göletlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.