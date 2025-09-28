Haberler

Kırklareli'nde Amatör Balıkçılara Denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesindeki baraj gölleri ile göletlerde amatör balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, balıkçıların evraklarını ve kullandıkları yemleri kontrol etti.

Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
