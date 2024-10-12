Kırklareli'nde Amatör Balıkçılara Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıları denetleyerek evraklarını ve oltalarda kullanılan yemleri kontrol etti. Denetimlerin amacı su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak.
Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde baraj gölleri ile göletlerde denetimde bulundu.
Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.
Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.