Kırklareli'nde Alkol ve Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Kırklareli ilinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında alkol ve gıda ürünlerini denetledi. Hijyen koşulları ve yasal uygunlukları kontrol eden ekipler, sorun tespit edilen işletmelere işlem yaptı.

Kırklareli'nde eğlence mekanlarında alkol ve gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, alkollü ürünlerin bandrolleri ile gıda ürünlerini kontrol etti.

Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve Şube Müdürü Devrim Öden'in de katıldığı denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün güvenliği ve yasal uygunlukları incelendi.

Denetimlerde sorun tespit edilen bazı işletmeler hakkında işlem yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Karaca, denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
