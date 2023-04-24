Kırklareli'nde AK Parti adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Kırklareli milletvekili adayları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen programa İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün milletvekili adayları Ahmet Gökhan Sarıçam, Hüseyin Tuzcu, Neşe Kiraz ile partililer katıldı.

Sarıçam, Türkiye'nin çok önemli bir seçime hazırlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları oy kullanmaya davet eden Sarıçam, bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli seçimlerden olduğunu kaydetti.

Sarıçam, ardından yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tuzcu ve Kiraz'da programda konuşma yaptı.