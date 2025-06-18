Kırklareli'nde Ahmet Aldoğan Etüt Merkezi Açıldı

Kırklareli'nde Ahmet Aldoğan Etüt Merkezi Açıldı
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Kırklareli'nde hayırsever Feriha Aldoğan tarafından vefat eden eşi Ahmet Aldoğan adına yaptırılan etüt merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Vali Uğur Turan, merkezin öğrenciler için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kırklareli'nde hayırsever Feriha Aldoğan tarafından vefat eden eşi Ahmet Aldoğan adına yaptırılan etüt merkezi törenle açıldı.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2025 Aile Yılı'nda rahmetli Ahmet Aldoğan adına eşi tarafından yaptırılan etüt merkezinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl imzalanan protokol ile çok güzel bir etüt merkezinin öğrencilere kazandırıldığını belirten Turan, etüt merkezinden yararlanacak öğrencilerin merkezin yapımında emeği geçenleri hayır duaları ile anacağına inandığını dile getirdi.

Hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı öğretmen olmanın çok büyük anlam taşıdığını ifade eden Turan, "Evlad-ı Fatihan şehri burası, ecdadını unutmayanların şehri. Ahmet ağabeyimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve başkonsoloslukta çalışmış. Bu etüt merkezine gelip internet hizmetinden ve kafeteryasından yararlanacak, ders çalışacak 56 talebenin her biri ve aile üyeleri size dua edecek." diye konuştu.

Feriha Aldoğan da rahmetli eşinin emekli ikramiyesi ve aylığı ile güzel bir binayı öğrencilerin eğitimine kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Törende, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve TOBB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Murat Balta da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aldoğan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Daha sonra Vali Turan ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek etüt merkezini gezdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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