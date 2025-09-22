Haberler

Kırklareli'nde Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, çeşitli meslek odası temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı bir tören gerçekleştirildi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.