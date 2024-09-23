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Kırklareli'nde Ahilik Haftası Kutlandı

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Kırklareli'nde gerçekleştirilen Ahilik Haftası töreninde, Ahilik kültürü tanıtıldı. Yılın ahisi ve ustalara belgeleri verildi, yöresel el sanatları sergisi açıldı.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Kırklareli Belediyesi halkoyunları ekibinin gösterisi ve Ahilik kültürünü anlatan kısa film gösterimi ile başladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, törende yaptığı konuşmada, Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde kurulan en önemli kuruluş olduğunu belirtti.

Ahiliğin 12. yüzyılda temellerinin atıldığını ifade eden Şeker, milli kültürün de çok önemli bir temel taşı olarak görüldüğünü söyledi.

Sosyal hayatın düzenlenmesinde, iktisadi hayata ve vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde barındırdığını anlatan Şeker, "Türk milletine has sosyo ekonomik bir düzendir. Ahilik din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese eşit davranılan bir anlayışın da simgesi olmuştur. Ticari ve toplumsal hayatta iş ve meslek ahlakında dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olmak ahiliğin en önemli kuralıdır." diye konuştu.

Törende, yılın ahisi seçilen Mehmet Demirok ile kalfa Dilara Adıyaman, çırak Hüseyin Alparslan Oğan ve yeni ustalara belgeleri verildi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan yöresel el sanatları sergisi ile Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan kentte unutulmaya yüz tutmuş mesleklere ait maket sergisi gezildi.

Törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ile oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ahilik Haftası Tören

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