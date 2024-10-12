Kırklareli'nde Ağır Yük Taşıyan Araçlara Denetim
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında ağır yük taşıyan araçları denetledi. Sürücülere kurallar hakkında bilgi verildi.
Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesinin Hasbuğa köyü yolu ayrımında oluşturulan kontrol noktasında ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.
Sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı limitleri konularında bilgi verildi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.