Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde düzenlenen Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı'nda, vali Uğur Turan başkanlığında katılımcılarla önemli gündem maddeleri ele alındı.

Kırklareli'nde Marmara Bölgesi İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ele alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rehberlik ve Denetim Başkanı Mustafa Güngör, İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Vali Turan, afetlere karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, bu kapsamda iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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