Kırklareli'nde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 22 kilogram esrar ele geçirdi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramalarda, 22,6 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet eleme aparatı ele geçirildi.

Kırklareli'nde adrese düzenlenen operasyonda 22 kilogram esrar çıktı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 22 kilogram esrar ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyet sonucu; Pınarhisar ilçesi Evciler Köyü'nde şüpheli bir şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 22,6 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet eleme aparatı ele geçirildi.