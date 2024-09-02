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Kırklareli'nde Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

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Kırklareli'nde adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, adliyelerin adalete açılan kapı olduğu vurgulandı. Törene, Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı, Üniversite Rektörü, Baro Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Kırklareli'nde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyede düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, yaptığı konuşmada adliyelerin adalete açılan kapı olduğunu söyledi.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileğinde bulunan Eroğlu, adaletin tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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