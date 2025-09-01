Kırklareli'nde Adli Yıl Açılış Resepsiyonu Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde adli yıl açılış resepsiyonu yapıldı.

Kırklareli Adliyesinde gerçekleştirilen programa, Vali Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Rengin Ak, Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, kurum müdürleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Turan, konuşmasında, 2025-2026 adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Her bir yargı mensubunun çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade eden Turan, adaletin hızlı, etkin ve hakkaniyetle yerine getiren yargı mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

Başsavcı Taşkoparan da adaletin toplumsal barışın, güvenin ve demokrasinin temeli olduğunu belirtti.

Bir ülkede adaletin güçlü olmasının yalnızca hukuk sisteminin değil, aynı zamanda bireylerin devletine duyduğu güveni de pekiştirdiğini dile getiren Taşkoparan, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinde hassasiyetle durmamız gereken en temel değerlerimizdendir." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Aslan ise bugün itibariyle adli tatilin bitip, adli yılın başladığını anımsatarak, halkın refahı, toplumun huzur, bireyin özgürlüğü, güçlü bir ekonomik düzen ile işleyen bir demokrasinin ancak adaletle olduğunu, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunun altını çizdi.