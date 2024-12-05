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Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri Başladı

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Kırklareli'nde 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' sloganıyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri düzenlendi. Vali Uğur Turan, programda insan hayatının önemine vurgu yaparken, çocuklar tarafından gerçekleştirilen fermuar sistemi gösterisi ilgiyle izlendi.

Kırklareli'nde, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Vali Uğur Turan, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda kentte yaşayan vatandaşların tüm kurallara uyduğunu söyledi.

Sürücülerin de yayalara hürmet ettiğini gözlemlediğini anlatan Turan, insan hayatının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hayatında hiçbir zaman kuralları ihlal etmediğini anlatan Turan, "Sağlıkla ilgili konular ve ambulansların sesini duyduğumda, empati kuruyorum, o aracın içinde 'benim annem olsaydı, o benim babacığım, benim sevgili eşim, ciğerparem torunum olsaydı, oğlum Mehmet Akif olsaydı' diye. Sağlık ekiplerimiz bir canı kurtarmak için zamanla yarışıyor." dedi.

Programda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Özkan Kara'da "Fermuar sistemi" hakkında bilgi verdi.

Programda anaokulu öğrencileri tarafından fermuar sistemini anlatan gösteri yaptı.

Vali Turan, ardından öğrencilere hediyeler verdi.

Programda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından kullanılan araçların tanıtımı ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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