Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülüp, ilgili kurum müdürleri çalışmalarını paylaştı.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel