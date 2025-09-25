Haberler

Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülüp, ilgili kurum müdürleri çalışmalarını paylaştı.

Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
