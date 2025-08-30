Kırklareli'nde 99 Gıda İşletmesine İdari Para Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde mevzuata uygunluk göstermeyen 99 gıda işletmesine toplamda 5 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kırklareli'nde 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ocak-ağustos döneminde 5 bin 100 gıda işletmesine denetimde bulundu.

Ekipler, kent merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve mevzuata uygunluklarını kontrol etti.

Mevzuata uygun faaliyet göstermediği tespit edilen 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağlar Ertuğrul'u terleten evlilik sorusu

Ünlü oyuncuya sevgilisinin yanında terleten soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.