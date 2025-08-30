Kırklareli'nde 99 Gıda İşletmesine İdari Para Cezası

Kırklareli'nde 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ocak-ağustos döneminde 5 bin 100 gıda işletmesine denetimde bulundu.

Ekipler, kent merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve mevzuata uygunluklarını kontrol etti.

Mevzuata uygun faaliyet göstermediği tespit edilen 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.