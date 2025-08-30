Kırklareli'nde 99 Gıda İşletmesine İdari Para Cezası
Kırklareli'nde il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde mevzuata uygunluk göstermeyen 99 gıda işletmesine toplamda 5 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kırklareli'nde 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ocak-ağustos döneminde 5 bin 100 gıda işletmesine denetimde bulundu.
Ekipler, kent merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve mevzuata uygunluklarını kontrol etti.
Mevzuata uygun faaliyet göstermediği tespit edilen 99 gıda işletmesine 5 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel