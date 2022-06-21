Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 7 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, Afganistan ve Fas uyruklu 91 göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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