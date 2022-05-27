Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Demirköy ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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