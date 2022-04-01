Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.A. idaresindeki minibüsü ilçeye yakın yerde durdurdu.

Yapılan aramada Afganistan ve Suriye uyruklu 9 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücü A.A. ve M.A. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title