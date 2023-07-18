Kırklareli'nde 87 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyetlerinde 87 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 87 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 7-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 araca el konuldu. - KIRKLARELİ