Kırklareli'nde 87 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi gözaltına aldı ve olaylarda kullanılan bir araca el koydu.