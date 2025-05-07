Kırklareli'nde 84 Suçlu Yakalandı
Kırklareli'nde il emniyet müdürlüğü ekipleri, nisan ayında aranan şahıslarla ilgili denetimlerde 84 kişiyi gözaltına aldı. 38'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 38'i hükümlü 84 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 84 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel