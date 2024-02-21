Kırklareli'nde 8 kişi yakalandı
Kırklareli'nde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 8 kişi çeşitli suçlardan aranırken yakalandı. Ayrıca motosiklet denetimi yapıldı ve bir resim yarışmasında birinci olan öğrenci ödüllendirildi.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında denetim yaptı.
Denetimde 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Motosiklet denetimi yapıldı
Kırklareli'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimde 130 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Belge ve donanım eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Resim yarışmasında birinci olan öğrenci ödüllendirildi
Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında birinci oldu.
İl genelinde ortaokul kategorisinde birinci olan Yıldırım için okulda törende düzenlendi.
Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciyi tebrik etti.
Konuşmaların ardından Tuncer, yarışmada birinci olan öğrenciye hediyeler verdi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Yusuf Yurdugül ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci velileri katıldı.