Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.