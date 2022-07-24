Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Topçular köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler arasındaki 2 yaralı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İ.K. ve K.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Ufuk Ertop - Güncel Güncel Haberler

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