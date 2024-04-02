Kırklareli'nde 76 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 76'sı hükümlü 180 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 180 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.