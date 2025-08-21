Kırklareli'nde 754 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Kırklareli'de jandarma, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirirken, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-15 Ağustos tarihlerinde Babaeski, Lüleburgaz ve kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar kapsamında tarlalarda 754 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi.
Çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel