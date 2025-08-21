Kırklareli'nde 754 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'de jandarma, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirirken, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-15 Ağustos tarihlerinde Babaeski, Lüleburgaz ve kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında tarlalarda 754 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler yakılarak imha edildi.

Çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
