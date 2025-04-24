Kırklareli'nde 75 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 göçmen yakalandı. 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel