Kırklareli'nde 745 Bin 250 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda il genelinde 745 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda ekili halde 745 bin 250 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel