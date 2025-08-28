Kırklareli'nde 65 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, sahte gübre satışı yapıldığı tespit edilerek 65 ton sahte gübre ele geçirildi. Operasyon, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküp beldesinde sahte kimyasal gübre satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda, gübre ambalajında Gübre Takip Sistemi barkod, bandrol, lisans ve ürün tescil numaralarının bulunmadığı tespit edildi.
Depoda yapılan aramada 65 ton sahte gübre ele geçirildi.
Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel