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Kırklareli'nde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'de Dereköy Sınır Kapısı'nda durdurulan taksideki 6 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı. H.G. hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

KIRKLARELİ'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G. gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda şüphe üzerine taksiyi durdurup, kontrol etti. Kontrolde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aracına el konulan H.G., hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Göçmen Hukuk

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