Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yapılan denetimlerde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.