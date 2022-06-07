Kırklareli'nde 58 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 58 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 58 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 58 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 6 bölgede yaptığı araştırmada yakaladıkları Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 58 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.E.N. gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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