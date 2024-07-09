Kırklareli'nde 55 Bin Makaron ve 200 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırklareli'nde 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 55 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün ile 3 elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.