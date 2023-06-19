Kırklareli'nde 517 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 517 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.
Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 517 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 517 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.