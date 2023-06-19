Kırklareli'nde 517 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 517 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca bu olaylarda kullanılan 10 araca el konuldu.