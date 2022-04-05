Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Haberler

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Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Hınız, burada yaptığı konuşmada, avukatların yargının asli unsurlarından olduğunu, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin asli ve kurucu unsuru olarak savunma makamını temsil ettiklerini belirtti.

Fedakarca görev yaptıklarını aktaran Hınız, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşamın merkezinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunmasının temelinde esaslı olarak savunma makamının bulunduğunun idraki ve kutsal cübbemizin herkesi kucakladığı bilinci ile mesleğimizi icra etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uğurda biz avukatlar mesleğimizin gereklerini çağlar boyu yerine getirerek tarihten aldığımız güçle günümüzde de hak ve hürriyetlerin korunması için yılmadan mücadelemize devam etmekteyiz."

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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