Kırklareli'nde 5 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 27 hırsızlık olayına müdahale edildi ve 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda 8 açıktan hırsızlık, 5 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 4 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 3 bisiklet hırsızlığı ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 5 motosiklet hırsızlığı, 1 hayvan hırsızlığı olmak üzere 27 hırsızlık olayına müdahale edildi.

Ekiplerin olaylarla ilgili düzenlediği operasyonlarda hırsızlık şüphelisi olan 5 kişi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ