Kırklareli'nde 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kırklareli'nde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4-14 Ağustos tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler otomobil, elektrikli bisiklet ve inşaat malzemeleri çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel