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Kırklareli'nde 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Kırklareli'nde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4-14 Ağustos tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler otomobil, elektrikli bisiklet ve inşaat malzemeleri çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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