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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Göçmen Politika Güncel Haberler

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