Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu.