Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 5 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirledi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili H.Ü. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title