Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 5 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirledi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili H.Ü. gözaltına alındı.
AA / Özgün Tiran - Güncel