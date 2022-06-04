Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 5 Afgan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirledi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili H.Ü. gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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