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Kırklareli'nde 5 Ayda 4 Bin 343 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 5 Ayda 4 Bin 343 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 4 bin 343 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 3 bin 45'i işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 126 şüpheli gözaltına alındı ve 31'i tutuklandı. Olaylarda kullanılan 4 zodyak bot, 4 bot motoru, 60 can yeleği ile 105 araca el konuldu.

Kırklareli'nde 5 ayda yasadışı yollarla girdiği belirlene4 bin 343 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 01 Ocak-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 4 bin 343 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 3 bin 45'i işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 126 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 4 zodyak bot, 4 bot motoru, 60 can yeleği ile 105 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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