Kırklareli'nde 5 Ayda 4 Bin 343 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 4 bin 343 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 3 bin 45'i işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 126 şüpheli gözaltına alındı ve 31'i tutuklandı. Olaylarda kullanılan 4 zodyak bot, 4 bot motoru, 60 can yeleği ile 105 araca el konuldu.